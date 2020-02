Gara Tpl, Mobit risponde a Lombardi di Autolinee Toscane

Il presidente di Mobit Giuseppe Gori replica a stretto giro alle dichiarazioni del presidente di Autolinee Toscane Bruno Lombardi, ribadendo che è falso affermare, che la vicenda giudiziaria è chiusa quando invece nessun giudice si è ancora pronunciato del secondo Pef presentato da Autolinee Toscane che presenta vari aspetti di perplessità, primo fra tutti l'incoerenza con l'offerta tecnica e l'insostenibilità finanziaria. Su questi temi il primo giudice in assoluto sarà il TAR della Toscana che si esprimerà a seguito dell’udienza del 26 febbraio prossimo, come lo stesso Lombardi ricorda nel proseguo della sua dichiarazione.

Mobit ricorda inoltre che tutti gli aspetti qualitativi che caratterizzano la propria offerta tecnica sono risultati superiori a quella di AT, come certificato dal miglior punteggio ottenuto in gara. Quindi nel caso Mobit risultasse aggiudicatario della gara dopo le sentenze il miglioramento qualitativo del servizio per nuovi autobus, tecnologie e innovazione, sarebbe maggiore di quello offerto da AT. Infine Mobit ribadisce che la proposta di procedere al subentro del soggetto definitivamente vincitore, Mobit o Autolinee Toscane che sia, ricorrendo alla modalità della cessione di rami azienda è fatta nell’interesse dell’utenza e della continuità del servizio ed è pienamente legittima collocandosi a valle della gara.

Fonte: Ufficio Stampa

