Garante per i diritti dei disabili a Empoli, lo chiede Fdi-Centrodestra

Nel prossimo consiglio comunale, grazie a una mozione a firma Federico Pavese, Andrea Poggianti e Simona Di Rosa, si parlerà di disabilità. Infatti i consiglieri di Fratelli d'Italia, col proprio atto consiliare, chiedono l'istituzione del Garante per i diritti per le persone disabili, importante figura di raccordo fra il mondo dell'handicap e le amministrazioni comunali, già presente in molte città toscane come, ad esempio, Siena e Livorno.

Un documento per inserire nello statuto comunale la figura del Garante, per favorire una maggiore tutela delle persone portatrici di disabilità, temporanea o permanente, che collabori fattivamente con la consulta handicap, già presente nello statuto stesso. Un Garante che sia di reale aiuto per tutte quelle persone con disabilità che spesso non riescono ad usufruire, in maniera esaustiva, dei servizi previsti dalla vigente normativa nazionale e locale. Un garante che svolga la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Empoli, in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale. Una figura indipendente e obiettiva, di comprovata esperienza nel campo della disabilità, eletta direttamente dal Consiglio Comunale.

"Auspichiamo una discussione costruttiva in consiglio, da parte di tutti le forze politiche di maggioranza e di minoranza - spiegano Pavese, Poggianti e Di Rosa - nei confronti di una proposta di buon senso che vuole essere da stimolo anche per un rilancio della consulta handicap, importante strumento che, con l'istituzione del Garante, assumerebbe un ruolo ancora più centrale per iniziative volte a garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità.

Fonte: Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

