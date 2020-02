Giorno del Ricordo, lunedì la cerimonia ufficiale

In occasione del Giorno del Ricordo, lunedì 10 febbraio, alle 11, in piazza Garibaldi verrà deposta una corona di alloro sul cippo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano. Nell'occasione, le bandiere del Comune saranno esposte a mezz'asta.

Alle 11.30 la cerimonia si sposterà nell'atrio del Palazzo comunale, in piazza del Duomo, dove verrà inaugurata la mostra Foiba Rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana. I pannelli esposti all'ingresso del Palazzo di Giano racconteranno la storia di Norma Cossetto, studentessa italiana, istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943 nei pressi della foiba di Villa Surani.

Saranno presenti il sindaco di Pistoia, il presidente provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro e il prefetto.

L´iniziativa è organizzata dal Cudir - Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune di Pistoia in collaborazione con la Prefettura di Pistoia e l'associazione Nastro Azzurro federazione di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

