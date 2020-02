Il Bisonte, 3 partite in 8 giorni

Domani inizia un mini tour de force di tre partite in otto giorni che sarà fondamentale per saggiare la crescita e le ambizioni de Il Bisonte Firenze: gli incroci contro Chieri, Brescia e Cuneo, tre squadre che al momento seguono in classifica le bisontine, potrebbero servire per consolidare il settimo posto attuale, oppure potrebbero rimescolare le carte, rendendo più complicato il finale di stagione. Si comincia domani alle 17, con la Reale Mutua Fenera Chieri che arriva al Mandela Forum per la diciassettesima giornata di serie A1: a dieci giorni di distanza dal ko in Coppa Italia contro Busto, Il Bisonte è pronto a tornare in campo forte di una settimana di lavoro molto proficua, anche grazie all’innesto di Poll che ha sicuramente alzato la qualità degli allenamenti e che potrà essere una pedina importante nello scacchiere di Caprara.

Dall’altra parte le piemontesi si presenteranno al Mandela Forum con grande determinazione e fame di punti, visto che al momento sono le più immediate inseguitrici delle bisontine, distanti tre lunghezze.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono due e militano entrambe nella Reale Mutua: si tratta di Elena Perinelli, bisontina nell’annata 2015/16 in A1, e di Stephanie Enright, che ha giocato a Firenze nella stagione successiva, sempre in A1. I precedenti fra i due club sono invece tre, tutti vinti da Il Bisonte (3-0 al Mandela Forum nell’unico casalingo risalente alla scorsa stagione).

LE PAROLE DI GIOVANNI CAPRARA – “Adesso arrivano tre partite molto importanti per il nostro processo di crescita e per la classifica, ma prima di tutto dobbiamo pensare a Chieri, che gioca una pallavolo molto rapida anche con palloni distanti da rete: il loro palleggiatore spinge molto, quindi dovremo essere bravi a partire dalla battuta. Sarà importante cercare di limitare l’attacco della Reale Mutua con una buona organizzazione di muro-difesa, in più dovremo essere bravi a trovare delle soluzioni in attacco, perché affrontiamo una squadra che gioca facendo grande pressione al muro-difesa avversario, anche con delle scelte: la chiave sarà leggere bene la partita e variare i nostri colpi il più possibile”.

LE AVVERSARIE – La Reale Mutua Fenera Chieri di Giulio Cesare Bregoli dovrebbe schierarsi con la statunitense Jordyn Poulter (1997) in palleggio, la belga Kaja Grobelna (1995) come opposto, due fra la portoricana Stephanie Enright (1990), Elena Perinelli (1995) e Anastasia Guerra (1996) in banda, due fra la statunitense Amber Rolfzen (1994), Alessia Mazzaro (1998) e Yasmina Akrari (1993) al centro e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri sarà trasmessa in diretta streaming, in HD e in chiaro (e quindi gratuitamente), sul sito ufficiale di PMG Sport (www.pmgsport.it), su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile (www.lvftv.com, effettuando la registrazione), su sportmediaset.it, nella sezione Sport del sito www.repubblica.it e sul portale www.sport.it.

