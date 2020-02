Il distretto pratese perde Piero Bellucci, imprenditore che lasciò il segno

Un'ennesima grave perdita per il distretto pratese: se ne è andato Piero Bellucci, un uomo e un imprenditore che ha lasciato il segno in tutto ciò che ha fatto.

Sempre costruttivo e mai banale anche quando, ed accadeva spesso, manifestava critiche e sollevava problemi, Bellucci è stato l'incarnazione di una ben precisa figura di imprenditore pratese: estroverso, attento a tutto ciò che accadeva in città e nel mondo, acuto osservatore della moda e di quell'attività tessile che era stata la sua vita. Quel tessile dal quale però aveva preso almeno in gran parte le distanze a un'età ancora non avanzata: perché Piero Bellucci credeva nei giovani - i suoi familiari, ai quali aveva lasciato la conduzione dell'azienda, ma anche i giovani in generale - e in tutto ciò che è nuovo, contemporaneo, stimolante. Piero Bellucci più che pratese era arci-pratese e per questo ci mancherà ancora di più.

Amava la sua associazione, l'Unione Industriale Pratese ora Confindustria Toscana Nord: la amava a modo suo, non lesinando critiche quando lo riteneva giusto, ma intanto prodigandosi nell'impegno associativo che ha interpretato ai più alti livelli rivestendo più volte la carica di vicepresidente, dal 1984 al 1999, con solo due bienni di interruzione. Un socio esemplare, che all'associazione ha riservato molte energie proprio negli anni in cui era più impegnato anche in azienda.

Il presidente Giulio Grossi, il vicepresidente Francesco Marini e con loro tutto il Consiglio di presidenza e gli organi di Confindustria Toscana Nord esprimono profondo cordoglio alla famiglia e ai suoi collaboratori in azienda.

Fonte: Confindustria Toscana Nord

Tutte le notizie di Prato