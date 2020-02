Incendio in una cucina a Cascina, casa interdetta per una famiglia

Incendio in una cucina all'interno di un appartamento di Casciaviola, frazione di Cascina. Il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 12 circa di oggi, 8 febbraio, in via Profeti. L'incendio è scaturito da un elettrodomestico, dovuto forse a un malfunzionamento.

Nella cucina sono andati distrutti alcune suppellettili e le fiamme hanno interessato il locale adiacente. Il fumo e calore ha interessato anche gli ambienti adiacenti e si è reso necessario interdire l’utilizzo temporaneo dell’appartamento. Gli ho occupanti, una famiglia di 4 persone con 2 bambini, ha trovato sistemazione da parenti. Non ci sono danni a persone.

Tutte le notizie di Cascina