Innovazione Urbana, Hope e i progetti toscani in mostra a Empoli

Sono esposti da qualche giorno, nel porticato del palazzo comunale di Via del Papa, alcuni pannelli che illustrano e spiegano i Progetti di Innovazione Urbana che sono in fase di realizzazione in alcuni Comuni della Toscana grazie ai fondi UE, arrivati attraverso la Regione Toscana.

Dopo il convegno di fine gennaio al Cenacolo degli Agostiniani, nell’ambito del terzo meeting transnazionale del Progetto Europeo Interreg EURE di cui l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa è partner insieme ad altri 8 realtà provenienti da Francia, Belgio, Spagna, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Cipro e Romania, i poster adesso sono in ‘mostra’ per tutti i cittadini. Resteranno all'ingresso del municipio fino al prossimo venerdì 14 febbraio.

Oltre a HOPE, il progetto che sta interessando da mesi la riqualificazione e il recupero di alcuni spazi ed edifici pubblici di Empoli, vengono illustrati anche i progetti dei Comuni di Cecina, Prato, Poggibonsi e Colle val d'Elsa.La Poster Session è stata realizzata dalla Regione Toscana per illustrare cosa sono i PIU e l’utilizzo del POR FESR Asse Urbano VI.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

