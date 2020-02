Laboratori e attività per famiglie: è 'La Domenica Leonardiana' a Vinci

Laboratori, visite guidate e attività per famiglie. La seconda domenica del mese a Vinci è “La Domenica Leonardiana”.

Una rassegna di eventi dedicata in particolare ai bambini, ideata dal Museo Leonardiano di Vinci, che nel corso degli anni ha riscontrato un ottimo successo di pubblico. Ogni mese, dunque, le porte della Rocca dei Conti Guidi, della Palazzina Uzielli e della casa del Genio ad Anchiano, si aprono ai più piccoli e ai genitori che vorranno partecipare, per scoprire ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo da Vinci e sulla sua opera pittorica e scientifica.

Il calendario delle iniziative alterna “grandi classici” dell’offerta didattica del Museo a nuovi laboratori ideati appositamente per rendere ancora più speciali questi appuntamenti.

Troviamo così divertenti laboratori come “Trova l’ingranaggio”, che trasforma i più piccoli in veri e propri ingegneri alla ricerca dei segreti dei progetti del Genio, esperienze già proposte e apprezzate come “Il paesaggio del genio”, per indagare la natura disegnata da Leonardo nel celebre Paesaggio 8P, “Il drago domestico”, attività per i più piccolo per conoscere il modo degli animali di Leonardo e divertirsi, come lui, a usare l’ingegno per creare uno scherzo divertente, “Alla bottega del battiloro”, alla scoperta di una delle macchine più affascinanti del museo e imparare a manipolare la foglia d’oro e il laboratorio.

Fra le novità “L’enigma delle donne di Leonardo”, in concomitanza con la festa della donna scopriremo il segreto degli sguardi, dei sorrisi e la storia delle protagoniste femminili dei dipinti del vinciano, e “Gioca con Leonardo”, un laboratorio-gioco con varie postazioni di approfondimento pensate per fare esperienze in grado illustrare gli aspetti di tecnologo, artista, scienziato che si svolgerà all’interno dell’evento “Il Giorno di Leonardo”, organizzato dalla ProLoco di Vinci.

Gli appuntamenti del periodo autunnale vedranno invece due nuovi laboratori ideati dalla sezione didattica del Museo: “Il giardino di Leonardo” dove, nella cornice della Casa natale, i bambini avranno modo di osservare gli elementi della natura dal vero e riportare le proprio osservazioni su di un piccolo taccuino, proprio come faceva il nostro Leonardo, e “Matematicamente” nel quale - grazie all’antica tecnica di narrazione giapponese del Kamishibai che unisce teatro, poesia e racconto - i bambini potranno scoprire la straordinaria storia di Leonardo e sperimentare il modo in cui, osservando la bellezza e l’armonia della natura, ne ricercava le regole matematiche, tra cui la proporzione aurea.

A questo si aggiungono i tradizionali appuntamenti con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@mu nel mese di ottobre e nel periodo natalizio l’Addobbo geniale nel quale i bambini realizzeranno un addobbo davvero speciale, ispirato agli studi di matematica e geometria di Leonardo.

“Questa amministrazione è da sempre attenta ai più piccoli e in generale alle famiglie - afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Sara Iallorenzi - Contribuire alla divulgazione delle conoscenze e delle arti leonardiane riteniamo sia uno dei nostri doveri. Con questa iniziativa, che rinnoviamo ogni anno e che è sempre più apprezzata dai genitori, rendiamo ancora più unica la visita al museo, coniugando un'importante azione didattica nei confronti dei ragazzi. Vi aspettiamo, dunque, ogni seconda domenica del mese al Museo Leonardiano”.

Programma:

26 gennaio, ore 16.30, Teatro di Vinci

Piccolo Genio: la Domenica Leonardiana al Teatro di Vinci

età consigliata: 5-10 anni

9 febbraio, ore 15.30, Museo Leonardiano

Trova l’ingranaggio

età consigliata: 7-11 anni

8 marzo, ore 16.00, Villa del Ferrale

L’enigma delle donne di Leonardo

età consigliata: 6-11 anni

19 aprile, ore 16.00, Museo Leonardiano

Gioca con Leonardo

età consigliata: 5-10 anni

10 maggio, ore 16.00, Museo Leonardiano

Il Paesaggio del genio

età consigliata: 7-14 anni

14 giugno, ore 16.30, Museo Leonardiano

Il drago domestico

età consigliata: 4-6 anni

12 luglio, ore 16.30, Museo Leonardiano

Alla bottega del Battiloro

età consigliata: 6-11 anni

9 agosto, ore 16.30, Museo Leonardiano

Giochiamo con la prospettiva

età consigliata: 8-14 anni

13 settembre, ore 16.00, Casa natale

Il giardino di Leonardo

età consigliata: 4-6 anni

11 ottobre, ore 16.00, Museo Leonardiano

Giornata Nazionale delle famiglie al museo

età consigliata: 6-11 anni

8 novembre, ore 15:30, Museo Leonardiano

Matematicamente

età consigliata: 8-11 anni

13 dicembre, ore 15.30, Museo Leonardiano

Un addobbo…geniale!

età consigliata: 6-11 anni

_____________________________________________

Costi:

solo laboratorio 5,00 euro; disponibile una tariffa famiglia: ingresso al museo+attività

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0571 933285

info@museoleonardiano.it

www.museoleonardiano.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

