Le ragazze del Basket Castelfiorentino espugnano Pisa 29-35 nello scontro diretto

Uno scontro diretto che metteva in palio due punti importantissimi per mantenersi in scia con il quartetto di testa e le gialloblu hanno risposto presente all’appello espugnando Pisa per 29-35. Una vittoria che, bissando l’acuto casalingo dell’andata, permette alle ragazze di Lorenzo Volterrani di raggiungere e superare una diretta concorrente, portando sul 2-0 il vantaggio negli scontri diretti.

Ottimo approccio quello castellano che, grazie ad una difesa super, lascia pochissimi margini di manovra alle padrone di casa nella prima parte di gara. Così, dopo il 5-10 su cui si chiude la prima frazione, un altro break nel secondo quarto manda le squadre negli spogliatoi sul 9-20. Nella ripresa la zona locale crea qualche difficoltà all’attacco gialloblu, che fatica a ritrovare il ritmo: così, nella frazione finale, la squadra di casa tenta il tutto per tutto. Nella volata, però, Ulivieri e compagne sono brave a mantenere l’inerzia e la rimonta pisana si ferma a -6.

PALL. FEMM. PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 29-35

Parziali: 5-10, 9-20 (4-10), 14-29 (5-9), 29-35 (15-6)

Tabellino: Ferradini 7, Ulivieri E. 7, Lucchesi 6, Banchelli 6, Ferri 2, Cinali 5, Masi 2, Ulivieri A. ne, Giuntini, Andries, Bongini, Barberi ne. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: De Trane di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

