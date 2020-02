Mazzeo (Pd): "Sonetti in Italia Viva, ora appello all'unità"

"Quello che sta accadendo in queste ore a Pisa, con il segretario provinciale del PD che decide di andarsene in Italia Viva solo e soltanto per una propria candidatura al Consiglio Regionale, è quanto di più distante ci sia dal mio modo di fare e vivere la politica.

Ho già detto (e scritto) che ho trovato profondamente sbagliato anteporre gli interessi personali a quelli collettivi in occasione delle elezioni comunali a Pisa di due anni fa e per la stessa ragione ritengo altrettanto sbagliata, oltre che irrispettosa per la comunità guidata per anni, la scelta fatta oggi da Massimiliano Sonetti.

Ma a coloro (e siamo tanti) che hanno davvero a cuore le sorti del nostro partito, dico che se non altro possiamo finalmente far tornare il PD provinciale ad essere il luogo aperto, di confronto e dialogo che merita di essere anziché uno spazio chiuso e perennemente tenuto "in ostaggio" di discussioni ed incomprensibili equilibrismi interni.

Faccio dunque da subito un appello all'unità per trovare, più rapidamente possibile, una soluzione condivisa che ci garantisca di arrivare al congresso e organizzare al meglio il lavoro del partito sul territorio in vista delle Regionali. Io sono convinto che ce la faremo e che tra pochi mesi faremo un grande risultato, con buona pace di chi ha dimostrato una volta di più di pensare solo a se stesso e, come cantava Guccini, "a una politica che è solo far carriera".

PS: Fin dal momento della sua nascita ho sempre avuto grande rispetto per chi ha scelto di aderire a Italia Viva. Sono, in moltissimi casi, amiche e amici con cui abbiamo condiviso anni di cammino e di battaglie politiche e so che a muoverli sono stare ragioni profonde e nobili, senza secondi fini e, soprattutto, senza ragioni di ambizioni personali. Pur se abbiamo preso strade diverse, è solo quello il modo di far politica in cui io continuo e continuerò a credere".

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta sulla sua pagina Facebook la scelta di Massimiliano Sonetti di lasciare il Partito Democratico ed aderire a Italia Viva.

