Municipale scopre irregolare 37enne a Montecatini: espulso

La Polizia Municipale di Montecatini ha intensificato i servizi nelle aree del territorio con maggior afflusso di persone per contrastare eventuali fenomeni di degrado e venditori abusivi per garantire di trascorrere serene passeggiate di cittadini e turisti.

In tale contesto è stato notato aggirarsi nella centrale Via Don Minzoni un uomo di etnia nordafricana che passeggiava con fare sospetto. Quando è stato fermato dalla Polizia Municipale ha iniziato a dare subito segni di nervosismo e ha mancato di fornire le generalità. In ufficio ha riferito di essere a Montecatini perché lo avevano fatto scendere dal treno in quanto privo di biglietto e che era intenzionato a raggiungere Ventimiglia.

M.S., 37 anni di origini algerine privo di permesso di soggiorno sul territorio Italiano e con numerosi precedenti penali a suo carico, aveva sulle spalle un ordine di espulsione. Giovedì scorso si è attivata poi la Questura di Pistoia che ha emesso l’ordine di espulsione dal Territorio nazionale provvedendo inoltre ad accompagnarlo al Centro Accoglienza di Roma dove verrà definitivamente espulso dal territorio italiano e diretto nel paese di origine.

Tutte le notizie di Montecatini Terme