Piazza della Vittoria, Armentano e Calistri (PD): "Il progetto prevede 68 nuovi pini"

“La settimana scorsa in commissione i tecnici dell’amministrazione comunale hanno spiegato la fase dei lavori per arrivare al nuovo progetto della piazza, e oggi hanno illustrato il progetto e le motivazioni anche ai rappresentanti degli studenti e degli insegnanti. È triste vedere che qualche opposizione strumentalizzi un tema così importante come la gestione delle alberature, che è cruciale non solo per la sicurezza dei cittadini di oggi ma anche per quelli di domani. Se oggi abbiamo un patrimonio arboreo di oltre 80.000 piante in città è perché ci è stato lasciato da chi 100 anni fa li ha piantati. I pini rimasti in piazza della Vittoria hanno infatti 100 anni e questa piazza, oggi spoglia e mal messa, merita di essere attenzionata con un nuovo progetto che lascerà alla città 68 nuovi pini. Si tratta di un progetto fortemente voluto anche dal precedente consiglio che chiese di occuparsene con una mozione votata all’unanimità. Per lasciare un po’ di ombra e sostituirli gradualmente, saranno mantenuti i 13 pini che si trovano vicino all’edicola e al fioraio, anche se, come ci ha detto il dottor Sani, agronomo massimo esperto di pini, anche per questi alberi l’aspettativa di vita rimasta è breve”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

