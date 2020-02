Rapine, tentate estorsioni e furti: gli arrestati sono tutti minorenni

Ancora minorenni nei guai: due arresti da parte dei carabinieri di Firenze, un terzo da poco quattordicenne è stato trasferito in comunità. Sono stati trovati in un parcheggio per camper in via della Scheggia e secondo l'accusa in pochi mesi avrebbero messo a segno furti, rapine e tentate estorsioni in città.

A novembre i tre avrebbero aggredito una 20enne, nel parcheggio del Joy Village di via del Cavallaccio. Per portarle via un cellulare l'hanno colpita con un pugno. Il giorno seguente hanno minacciato un 12enne con un taglierino per farsi dare il giubbotto. A dicembre hanno addirittura minacciato di morte un 13enne per farsi consegnare mille euro. Dopo il rifiuto hanno aggredito il nonno del giovane. A gennaio avrebbero rubato un'auto, che non avrebbero inoltre potuto guidare vista l'età. Il mezzo fu ritrovato a Pisa.

Tutte le notizie di Firenze