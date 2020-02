Ritorno in campionato, Savino Del Bene sfida Monza dell'ex Parisi

La Savino Del Bene Volley torna a giocare in campionato e si trova davanti a due sfide importantissime per il destino della classifica. Le ragazze di Luca Cristofani, infatti, sfideranno domenica alle 17.00 la Saugella Team Monza.

Le brianzole, dopo l’accesso a sorpresa alle Final Four di Coppa Italia, vogliono stupire anche in campionato, sotto la guida di quel Carlo Parisi che a Scandicci ha portato la prima e storica qualificazione in Champions League sedendo per due stagioni sulla panchina toscana.

Dopo le sconfitte con Conegliano e Vakifbank, la Savino Del Bene Scandicci vuole tornare a vincere e la sfida di domenica è la prima occasione per farlo. Mercoledi, poi, ci sarà lo scontro al terzo posto contro l’Igor Volley Novara.

EX E PRECEDENTI – Nella formazione brianzola milita Floortje Meijners che ha vestito la maglia della Savino Del Bene nella stagione 2016-2017 e Isabella Di Iulio. La Saugella Monza è allenata da Coach Parisi a Scandicci nelle ultime due stagioni Sono undici le sfide disputate tra le due società con la Savino Del Bene Scandicci che ha vinto nove volte, contro le due vittorie di Monza. L’ultimo incontro in terra toscana si è svolto il 17 Febbraio scorso e Scandicci si è imposta per 3-1.

LE PAROLE DI LUCA CRISTOFANI - "Sarà una partita equilibrata, noi dobbiamo fare punti per riprenderci il nostro posto. L’obiettivo è cercare una risalita in campionato. Loro hanno un roster completo ed equilibrato, noi dobbiamo sperare che questa volta tutte le atlete ci siano perché abbiamo bisogno di tutte però vedo che le ragazze stanno cercando di fare il massimo, si applicano molto. Vediamo con la spinta del nostro pubblico di Scandicci di fare bene”.

LE AVVERSARIE – La Saugella Monza potrebbe giocare con Skorupa opposta a Ortolani, Orthmann e Mari Paraiba in banda, Heyrman e Danesi al centro con Parrocchiale come libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Bosca San Bernardo Cuneo sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sito www.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. Novità del 2020 anche le dirette su Sportmediaset: basterà accedere a sportmediaset.mediaset.it o sulla app per vedere tutte le partite gratuitamente. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

Fonte: Savino Del Bene Volley

