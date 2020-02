Visita pastorale del Vescovo Migliavacca al santuario di Santa Maria delle Vedute

Alla parrocchia di Santa Maria delle Vedute c'è attesa e trepidazione per la visita pastorale del Vescovo Mons. Andrea Migliavacca. Il Vescovo incontrerà le scuole, gli operatori pastorali, gli anziani, i pazienti dell'ospedale San Pietro Igneo, i giovani, le varie associazioni e le fondazioni di Fucecchio.

Tuttavia, al di là degli eventi unitari, la visita del Vescovo, presso il santuario di Santa Maria delle Vedute, inizierà ufficialmente domenica 9 febbraio con la S. Messa delle ore 9.00 e terminerà la domenica successiva con la celebrazione delle ore 11.00. In questo cammino, il Vescovo presiederà le ordinarie attività dell'Oratorio parrocchiale e del Centro di Aggregazione, entrando nella vita quotidiana di chi lo frequenta, a partire dai bambini che seguono gli incontri del catechismo e quelli che partecipano ai "pomeriggi insieme". "Si tratta di un momento importante per l'intera comunità, che è chiamata a partecipare e a supportare l'operato della diocesi, facendo presenti eventuali difficoltà spirituali o timori riguardo l'esperienza della fede nel mondo odierno", afferma il parroco Don Giorgio Rudzki. Domenica 16 febbraio, al termine della liturgia delle ore 11.00 seguirà il lancio dei palloncini da parte dei bambini, per celebrare la giornata della vita e successivamente, presso i locali del Centro si terrà un pranzo, a cui parteciperà il Vescovo. In questa occasione si terrà l'annuale "Festa del Grazie" in cui le cariche ufficiali de La Calamita onlus, che collabora con la parrocchia, informeranno i donatori e tutti i presenti riguardo al bilancio della stessa e ai numerosi eventi in corso di definizione per il 2020.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio