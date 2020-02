Buoni scuola a Pistoia: via alle richieste

Da lunedì 10 febbraio le famiglie con figli da 3 a 6 anni che frequentano le scuole paritarie private convenzionate con il Comune e hanno un Isee inferiore a 30.000 euro possono fare richiesta per i buoni scuola per l´anno scolastico 2019-2020. Il buono servirà a ridurre la tariffa per la frequenza della scuola.

Possono fare domanda i genitori residenti nel comune di Pistoia, o in un qualsiasi comune della Toscana, i cui figli frequentino una scuola dell’infanzia privata presente sul territorio comunale, che non beneficino già di altri rimborsi o sovvenzioni economiche erogate allo stesso titolo e di importo da superare la spesa complessivamente sostenuta.

Le famiglie con i requisiti possono richiedere l'aiuto economico grazie all'adesione del Comune a un progetto regionale. In base alle domande pervenute, l´Amministrazione redigerà una graduatoria attraverso la quale saranno erogati i contributi, dando la precedenza alle famiglie con figli disabili. I buoni scuola verranno distribuiti dal Comune fino a esaurimento dei fondi regionali e rispettando l’ordine di graduatoria. Sono escluse dal rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

Le famiglie interessate all’assegnazione del buono scuola devono presentare la domanda da lunedì 10 febbraio a venerdì 13 marzo, entro le ore 12.30. Le richieste possono essere consegnate a mano al servizio educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, oppure inviate tramite Pec (comune.pistoia@postacert.toscana.it) o raccomandata (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione).

L' avviso e il modello di richiesta possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.it – aree tematiche – educazione – diritto allo studio e contributi nidi e scuole dell’infanzia – scuole dell’infanzia convenzionate private – buoni scuola oppure ritirati al servizio educazione e istruzione, a PistoiaInforma e nelle segreterie delle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate.

Per ulteriori informazioni telefonare all’ufficio educazione e istruzione ai numeri 0573-371836 o 0573-371818 o 0573-371823 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia