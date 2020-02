Controlli per movida sicura a Firenze: scattano denunce, segnalazioni e multe

La notte scorsa, durante i controlli per movida sicura a Firenze i carabinieri della zona dell'Oltrarno, tra San Frediano, piazza Santo Spirito e San Niccolò, hanno denunciato 7 persone, segnalato 5 ed emesso 13 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Un 53enne extracomunitario è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di tre dosi di eroina. Un'altra persona di origini straniere è stata denunciata per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio da Firenze. Altre 2 denunce sono scattate nei confronti di due extracomunitari irregolari. Riguardo al codice della strada, 3 persone sono state denunciate dopo essere state sorprese alla guida con un tasso di alcol superiore al limite consentito.

Altre 5 persone sono state segnalate nell'ambito di stupefacenti, per uso personale. Infine sono state emesse sanzioni amministrative, per un uomo intento ad infastidire le persone presenti alla fermata del bus, e per altre 12 violazioni del codice della strada, tra cui l'uso del mezzo privo di copertura assicurativa.

