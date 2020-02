Coronavirus, incontro informativo della Società della Salute Empolese

Informare i cittadini in maniera corretta e completa diffondendo soltanto notizie provenienti da fonti ufficiali, come quelle della Direzione Sanitaria Regionale, per evitare il propagarsi di fake news e di inutili allarmismi. Con questo scopo, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa promuove un incontro aperto a tutti i cittadini dei 15 comuni del proprio territorio. Per farlo è stato scelto un luogo capace di ospitare un numero di persone significativo come la Vela "Margherita Hack" di Avane (Via Magolo, Empoli).