Caso di Coronavirus a Taiwan: la famiglia era stata a Firenze

Una famiglia di Taiwan composta dai genitori e 2 figli, che ha soggiornato in Toscana per 4 giorni, è risultata positiva al Coronavirus una volta rientrata in patria. Ad aver contratto il virus sarebbero entrambi i genitori. La coppia, secondo il tracciato ricostruito, ha soggiornato in Toscana per 4 giorni, dal 26 al 29 gennaio, insieme ai due figli. La famiglia avrebbe visitato Firenze, Pisa e Siena.

La coppia è risultata positiva al rientro, avvenuto il 4 gennaio.

La Regione Toscana ha attivato tutti i controlli appena è stata allertata dal ministero: gli operatori dell'Asl sono stati inviati presso la struttura ricettiva situata nel centro di Firenze, dove ha soggiornato la famiglia, per i controlli del caso al personale della reception. I controlli, sempre come comunica la Regione, sono risultati negativi a distanza di 10 giorni dalla partenza dei turisti. "La Regione Toscana assicura il continuo raccordo con le autorità sanitarie nazionali e con le Aziende Sanitarie regionali. In caso di febbre alta, considerato il periodo dell’anno caratterizzato da un normale picco di casi influenzali, la Regione consiglia di restare in contatto con i medici di base e di non intasare i Pronto Soccorso" prosegue la nota della Regione.

Il ministero della Salute comunica che sono state messe in atto "tutte le procedure per questi casi con il tracciamento di tutti 'i contatti stretti e continuativi' " riferendosi agli altri passeggeri presenti sull'aereo vicini alla coppia e agli spostamenti effettuati presso le strutture. "Siamo abbastanza tranquilli perché sta scadendo il periodo dei 14 giorni da quando sono passati per la Toscana e per il Lazio".

