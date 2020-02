Dimissioni di Sonetti, Sabatino (Giovani Democratici Pisa): "Perchè uscire proprio adesso?"

Il segretario provinciale del PD Massimiliano Sonetti nei giorni scorsi ha maturato l'idea di dimettersi e di lasciare addirittura il PD approdando ad Italia Viva.

Tutto questo è avvenuto senza che nessuno dei membri della segreteria provinciale fosse informato di questa decisione (almeno attraverso i canali ufficiali).

In quanto segretario provinciale dei GD Pisa faccio parte della segreteria del PD, ma ho saputo tutto ieri mattina aprendo i giornali locali. Non entro nel merito della decisione, sono scelte personali che rispetto anche se non condivido né la scelta, né la scissione e il progetto di Italia Viva.

All'indomani della sconfitta di Pisa avevo chiesto in direzione le dimissioni dell'allora segretario Sonetti. Fui uno dei pochi che lo disse in maniera chiara e trasparente all'interno di un organismo dirigente. Niente di personale, era semplicemente una presa d'atto.

Non sono andato sui giornali, né ho partecipato a riunioni dove tutti chiedevano a gran voce le dimissioni del segretario senza però che seguissero mai atti formali in tal senso.

La domanda che viene spontanea però è una: Italia Viva è nata qualche mese fa, perché uscire proprio adesso, in piena campagna elettorale per le Regionali e con la partita di Cascina non ancora chiusa? Convenienza o convinzione? La risposta la sapremo quando si presenteranno le liste per le regionali...

A questo punto, comunque, il PD provinciale convochi gli organismi e decida nel minor tempo possibile a chi affidare questa fase di transizione.