Dimissioni Sonetti, Pieroni (Pd): "Le sue motivazioni non convincono"

Dopo mesi di latitanza si fa finalmente chiarezza su quali fossero le reali intenzioni di Massimiliano Sonetti, ormai ex segretario provinciale del Partito democratico, pronto ad accasarsi con Italia Viva – afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni –.

Le sue motivazioni per le dimissioni, usate in maniera strumentale tra l’altro, non convincono – prosegue il consigliere –, dato che per quasi un paio di anni ha smesso di fare ciò che era suo dovere e competenza. La verità è che Sonetti, oltre ad essere il segretario della sconfitta del centrosinistra a Pisa, è colui che ha tenuto inchiodato il partito per interessi personali, facendosi scivolare addosso critiche pesanti di Sindaci e amministratori sul suo operato.