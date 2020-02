Ego Handball Siena cade in trasferta contro Bozen

La Ego Handball Siena cade al Palaresia cedendo ai campioni d’Italia in carica con il punteggio di 30-21, al termine di una gara sempre condotta da Bolzano. Priva degli infortunati Yousefinezhad e Riccobelli, e con Fovio non ancora al top, la formazione di Boris Lisica ha dovuto rinunciare anche a Nelson, uscito dal campo dolorante dopo pochi minuti.

Parte forte Bolzano che dopo 10’ conduce i giochi per 7-1. La Ego accorcia le distanze ma la risposta dei padroni di casa è immediata. Le squadre segnano una rete per parte e a metà primo tempo i campioni d’Italia in carica guidano saldamente l’incontro per 9-4. Il distacco resta ampio fino alla prima sirena, con i senesi che faticano a trovare lo specchio della porta e sono costretti a rincorrere (17-8).

Siena trova subito due reti in avvio della seconda parte di gara, ma i padroni di casa sono in fiducia ed all’11 sono avanti 21-11. La Ego prova a ricucire lo strappo, ma Bozen risponde a tutti gli attacchi ed a metà tempo sono dieci le lunghezze che dividono le due formazioni (25-15). Due reti di Kasa riportano lo svantaggio in cifra singola, ma Bolzano tiene saldamente il polso della gara (27-19 al 27’). La Ego ci prova ma non riesce a cambiare le sorti dell’incontro e cade al Palaresia con il punteggio di 30-21.

“Sembra che siamo rimasti senza energia – ha commentato Lisica a fine partita- e l’infortunio di Jacob Nelson al ginocchio non ci ha aiutato. Abbiamo iniziato male, con Bolzano che è andata subito in vantaggio 6-1 e contro una squadra così ben organizzata è stato difficile rientrare. Ci siamo affidati ai giovani, che hanno messo tutto, ma Bolzano ha preso partita in mano e non siamo riusciti a raggiungerla”.

Prossimo appuntamento sabato prossimo, 15 febbraio, al PalaEstra alle 18 contro Gaeta.

BOZEN-EGO HANDBALL SIENA 30-21(17-8)

BOZEN: Arcieri 5, Gaeta 1, Gufler, Halilkovic 7, Innerebner, Martinati, Matha 1, Singh, Sonnerer 3, Sporcic 2, Starcevic 3, Turkovic, Udovicic 5, Volarevic, Mehryar 2, Viehweider 1. All. Dvorsek

EGO HANDBALL: Fovio, Radovcic 2, Leban, Pasini, Bronzo 3, Borgianni 3, Vermigli 2, Florio, Kasa 6, Dal Medico 1, Nelson, Amato 3, Riccobelli. All. Lisica

Fonte: Ego Handball Siena - Ufficio stampa

