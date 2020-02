Foibe, il ricordo di Lega Prato: "Chi nega uccide due volte"

Domani, alle ore 15:00, in via Martiri delle Foibe – afferma Patrizia Ovattoni Capogruppo in Consiglio Comunale – anche i consiglieri della Lega, assieme ai militanti e sostenitori della sezione di Prato, ricorderanno le vittime delle foibe, l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati del secondo dopoguerra.

È importante che l'umanità non dimentichi affinché le tragedie del passato siano tutte degnamente commemorate a perenne monito degli effetti nefasti che i regimi possono produrre sui popoli.

Chi nega uccide due volte. Dobbiamo fare in modo che in tutti i banchi di tutte le scuole la storia non si fermi perché non ci devono essere stragi dimenticate. Solo mantenendo vivo il ricordo contribuiremo a costruire un futuro in cui simili tragedie non si ripetano mai più – conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Fonte: Lega Nord Prato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato