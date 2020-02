Furto alla Fattoria di Piazzano, rubati prodotti tipici e contanti: sulle tracce dei ladri

La Fattoria di Piazzano, punto vendita dell'azienda in via Maremmana sulle colline di Empoli, è stato derubato. A riportare la notizia è il Tirreno. I ladri avrebbero messo a segno il colpo durante la notte, entrando nel negozio dell'azienda forzando la porta sul retro con un piede di porco.

Il bottino conta alcuni prodotti tipici venduti dal negozio come diverse bottiglie di vinsanto e salami. I ladri hanno inoltre prelevato i contanti dal registratore di cassa e dal portafoglio del titolare, lasciato in un giacchetto all'interno del negozio, per una somma totale di qualche centinaia di euro. Infine anche dalle macchine dei titolari, parcheggiate fuori dalla Fattoria, sono stati presi gli occhiali da sole.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, sulle tracce degli autori. Non sarebbe la prima volta per l'azienda a finire nel mirino dei ladri. Durante l'estate scorsa ci fu un tentato furto nel magazzino, fermato dal suono dell'allarme, che mise in fuga i ladri e svegliò i titolari.

Tutte le notizie di Empoli