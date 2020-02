Furto in abitazione sulle colline di Cerreto Guidi, scomparsi molti oggetti preziosi

Nei giorni scorsi una casa situata sulle colline di Cerreto Guidi è stata scenario di un furto, scoperto nelle prime ore di venerdì 7 gennaio. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione.

L'abitazione, casa vacanze di una famiglia empolese, si trova in via di Torribina. A far scattare l'allarme è stato il particolare di un vetro rotto, sintomo che qualcosa era accaduto durante l'assenza dei proprietari. Secondo le prime informazioni i ladri sarebbero riusciti a disattivare l'allarme e a quel punto avrebbero iniziato una vera e propria razzia nella pregiata dimora cerretese: la refurtiva sarebbe ancora da quantificare ma al momento sarebbe chiara la sparizione di molti oggetti di valore tra cui orologi, monili in oro, vassoi d'argento e altri oggetti preziosi appartenenti alla famiglia. La banda avrebbe avuto anche il tempo di forzare la cassaforte, probabilmente con l'utilizzo di un flessibile, e di asportarne tutto il contenuto.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri

Tutte le notizie di Cerreto Guidi