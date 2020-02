Furto in chiesa e minacce al parroco: individuato un ladro

Un uomo è stato fermato e individuato come uno degli autori della rapina avvenuta giovedì 6 febbraio ai danni del parroco di Alberese, don Claudio Piccinini.

L'uomo, un 35enne romeno già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dal pm di Grosseto. Il 35enne è prima stato fermato per un controllo stradale a Sesto Fiorentino e in seguito identificato come uno degli autori della rapina.

Le indagini per comprendere dinamiche e altri coinvolti nella vicenda sono in corso, ma secondo le prime ricostruzioni ad agire sarebbero stati in due. Avrebbero forzato la porta della cappella accanto alla chiesa e, una volta entrati, sarebbero passati dalla sacrestia e dall'ufficio parrocchiale. A questo punto avrebbero prelevato le offerte presenti, circa 1.400 euro, destinate alla manutenzione delle campane danneggiate da un fulmine.

Dopo sarebbero saliti al piano superiore, dove don Piccinini vive con una coppia di sposi. Il sacerdote si sarebbe svegliato dal sonno e sarebbe stato minacciato con un oggetto appuntito. I ladri avrebbero anche estorto al sacerdote una catenina, una medaglia e un anello. Infine sarebbero scappati al risveglio dei due coniugi.

Tutte le notizie di Grosseto