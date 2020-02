Giorno del Ricordo, celebrazioni nella Biblioteca Comunale di Rufina

Il Comune di Rufina commemora tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo dalle loro terre dei profughi istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. È infatti fissato per il 10 gennaio il Giorno del Ricordo è proprio in quella serata nella Biblioteca G. Montagni di Rufina si parlerà di questa tragica fase storica per non dimenticare.

L’appuntamento è per lunedì 10 febbraio nella saletta Barbugli alle 21, dopo i saluti del Sindaco Vito Maida saranno presentati immagini e racconti di guerra a cura del Dottor Mauro Pinzani.

Fonte: Comune di Rufina - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Rufina