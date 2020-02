Gli rubano il fucile da caccia ma viene denunciato il proprietario: l'arma non era nel luogo prestabilito

Un uomo ha chiamato i carabinieri per denunciare il furto del suo fucile da caccia, ma è stato denunciato per aver detenuto l'arma in un luogo diverso da quello indicato. È successo a San Giovanni Valdarno. L'uomo, un pensionato appassionato di caccia, deteneva da anni un fucile regolarmente acquistato per svolgere l'attività.

Durante la scorsa settimana però, il pensionato si sarebbe accorto di aver subito un furto. Ad essere scomparso dalla sua abitazione, oltre che ad alcuni beni preziosi, anche il fucile da caccia. I carabinieri della stazione di San Giovanni Valdarno, una volta intervenuti su denuncia dell'uomo, hanno riscontrato che quest'ultimo detenesse l'arma in luogo e modalità diverse da quelle indicate in sede di acquisto.

Nonostante quindi il fucile fosse stato acquistato regolarmente, i carabinieri hanno denunciato il pensionato per 'omessa ripetizione di denuncia', a causa della mancata comunicazione della variazione del luogo di deposito del fucile.

Tutte le notizie di San Giovanni Valdarno