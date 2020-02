'Il Pegaso e il Leone', continuano le tappe del libro di Simone Bezzini

Settimana intensa per “Il Pegaso e il Leone” di Simone Bezzini che dopo la tappa stimolante poggibonsese, circondati dai giovani e dal loro entusiasmo, hanno fatto tappa a Torrita di Siena e a Monticchiello. Due realtà della nostra provincia che racchiudono tanto della bellezza, della tradizione e del patrimonio di questo territorio e che hanno aperto le braccia alla “strana” coppia frutto letterario di Simone Bezzini. Due serate durante le quali sono stati trattati temi e argomenti strettamente locali, senza mai dimenticare di quello che c’è intorno.

Al Teatro degli Oscuri di Torrita, al dibattito presentato dal giornalista Fabrizio Camastra ha partecipato il sindaco Giacomo Grazi. “Simone Bezzini è forse il politico che congressualmente è stato più lontano da me - commenta apertamente Grazi - ma nei momenti del bisogno è stato il più vicino”.

Presenti anche il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, Alberto Millacci, Rosanna Pugnalini ed Elena Rosignoli, insieme a tutti gli altri.

A chiudere in bellezza è stata Monticchiello, accogliente e calorosa come sempre. La presentazione è stata condotta da Pietro Spataro al Circolo ARCI, in un sala gremita grazie alla partecipazione dei cittadini e all’organizzazione di Stefania Del Ciondolo.

“Il Pegaso e Il Leone. Viaggio tra Siena e la Toscana” riprende il tour del territorio giovedì 13 febbraio alle ore 21.15 a San Rocco a Pilli, nella società Filarmonica (piazza della Repubblica) e sarà Giulia Maestrini a dialogare con l’autore. Sabato 15, invece, alle 17.45, l’appuntamento sarà alla sede del Partito Democratico di Radda in Chianti, in viale XI Febbraio. In quell’occasione presenterà Gianluca Baldanzi e dialogherà Pier Paolo Mugnaini.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Torrita di Siena