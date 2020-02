Italia Viva, appuntamento con la prima assemblea provinciale a Prato

Lunedì 10 febbraio alle 21.30 presso i locali della provincia di Prato, via Ricasoli, si terrà la prima assemblea provinciale di Italia Viva.

Una serata utile per approfondire il lavoro già cominciato a livello territoriale che sarà strutturato attraverso 6 tavoli di lavoro.

Durante la serata saranno annunciati anche i vari incarichi assegnati dai coordinatori Longo e Massagni per rendere il lavoro più proficuo per tutta la Città e per tutti coloro ne saranno interessati.

Sarà un momento di serio dibattito politico al quale sono invitati non solo gli iscritti, ma anche i simpatizzanti che vedono di buon occhio la nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi anche e sopratutto in vista delle prossime elezioni regionali.

“Siamo una startup politica” afferma Longo “è proprio per questo motivo abbiamo tutto l’interesse a crescere nel nostro territorio. Solo con politiche di buongoverno riusciremo ad imporci al populismo ed è per questo che intendiamo lavorare seriamente e concretamente per porre già da subito progetti all’amministrazione comunale. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutta la Città ed è per questo che chiediamo a chiunque non si senta rappresentato a livello nazionale da nessuna formazione politica, o deluso da esperienze precedenti, di venire a vedere come abbiamo intenzione di lavorare”.

