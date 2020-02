Italia Viva, nasce il comitato a Montopoli

Dopo la prima Assemblea Nazionale, svoltasi nell’ultimo week end a Roma, il nuovo partito di Matteo Renzi si sta organizzando sul territorio anche e soprattutto in vista dell’imminente appuntamento con le elezioni Regionali della prossima primavera, e i nascenti Comitati sono il punto di riferimento per tutti quei cittadini che vogliano dare il proprio contributo alla costruzione di questa nuova Casa in cui poter fare, finalmente, politica in modo diverso, combattendo a suon di idee, valori e riforme quel populismo che anche a Montopoli ha riscosso un successo via via crescente, portando la Lega a sfiorare il colpaccio alle ultime elezioni comunali.

Le principali battaglie che ci attendono nei prossimi mesi sono quelle relative alla crisi economica e alla crisi del modello familiare, due temi su cui Italia Viva sta dettando l’Agenda col suo piano “Italia Shock” – che sarà presentato formalmente al Governo il prossimo 14 febbraio con l’intento di sbloccare 120 miliardi di cantieri - e con il “family act”, provvedimento che potrebbe ridare una scossa ai consumi delle famiglie e dare una inversione di tendenza al tasso di natalità, mai così basso nel nostro Paese.

A guidare il Comitato di Montopoli è Loreno Freschi, consigliere comunale e montopolese doc, che assieme a un gruppo già nutrito di giovani volenterosi ha dato vita alla pagina Facebook del Comitato e sta lavorando all’organizzazione dei primi eventi sul territorio.

"Chiunque a Montopoli e dintorni fosse interessato a dare una mano, è il benvenuto fra i 'vivaci' ", questo l’invito che Freschi rivolge ai cittadini del comprensorio. La strada è lunga e non priva di ostacoli, ma l’entusiasmo e le idee certo non mancano: Italia Viva ha trovato finalmente la sua dimora anche all’ombra dell’Arco di Castruccio.

