Lavori alla rete idrica a Pistoia: modifiche alla viabilità

Per permettere lavori di scavo per sostituzione della rete idrica, in un tratto di via di Santomoro sono previste modifiche alla viabilità da mercoledì 12 a venerdì 14 febbraio.

Durante gli interventi, dalle 8.30 alle 18, in via di Santomoro, nel tratto da Castel Dei Gai a via di Ponzano, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Compatibilmente con gli interventi sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

