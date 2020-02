Maltempo, si rinforza il Libeccio: codice giallo per vento e mareggiate

Codice giallo per vento e mareggiate per la giornata di domani. E’ stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Il codice giallo per vento ha validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani e riguarda il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e Piombino (incluso l’Arcipelago) e le aree orientali della regione; quello per mareggiate è valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani e riguarda tutta la costa dalla Versilia a Piombino (compreso l’Arcipelago).

L’alta pressione è in graduale attenuazione. Previsto rinforzo dei venti di Libeccio. Domani ulteriore rinforzo con raffiche fino a forti su Arcipelago settentrionale (a nord dell'Elba), su crinali appenninici e zone sottovento e litorale a nord di Piombino. Moto ondoso in rapido aumento fino a mari molto mossi o agitati. In serata mari molto agitati al largo a nord di Capraia e fino al litorale livornese.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per vento sempre riferito alla giornata di domani, lunedì 10 febbraio, sull'area della Romagna-Toscana. Venti con raffiche fino a 90-100 km/h su crinali appenninici e zone sottovento.

Tutte le notizie di Piombino