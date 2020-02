Montesport cade in trasferta contro Villa d'Oro Modena

Ennesima trasferta amara in terra emiliana per la Montesport che sabato 8 febbraio 2020 ha perso a Modena contro la capolista Villa D'Oro Modena per 3 set a 0 dopo 1 ora e 15 minuti di gioco.

La gara di questo week end si presentava molto insidiosa per le ragazze montespertolesi: le modenesi occupano infatti la prima posizione in classifica con all'attivo 13 vittorie ed 1 sola sconfitta, patita proprio a Montespertoli lo scorso 15 ottobreper 3 a 0 quando e' iniziato il campionato di B2.

Le ragazze di coach Pistolesi erano chiamate a riscattare la sconfitta di due settimane fa a Firenze contro la seconda della classe, la Liberi e Forti ma nulla hanno potuto contro la squadra di Modena che grazie ad un gioco molto veloce e grintoso, ha fatto la sua partita non senza qualche patema d'animo. La compagine montespertolese, infatti, ha fatto sudare le fatidiche sette camicie alla squadra di coach Serafini per aggiudicarsi l'intera posta in palio.

Coach Pistolesi schiera il sestetto abituale: capitano Bernini al palleggio, Mazzini e Mangini al centro, lei stessa e Viti di banda, Bellini all'opposto ed Anichini libero.

Pronte a subentrare le giovanissime Collini, Vitro', Dozi, Checchi e Galgani

Ancora assenti Calamai e Terlizzi, ferme in infermeria.

Parte il match ed il primo set rimane in equilibrio per buona parte del parziale; 7 a 7, 16 a 14.

Coach Pistolesi, a meta' set, apporta un cambio: Dozi per far rifiatare Bellini, in settimana ferma per un'indisposizione.

I buoni scambi da una parte e l'altra con servizi insidiosi e difese all'altezza, portano le due squadre sul 24 a 24.

L'equilibrio regna sovrano: gli 11 punti di distacco tra le 2 squadre in classifica non si notano e la partita rimane incerta fino alla fine.

Purtroppo, come spesso succede in trasferta, due errori di concentrazione della Montesport, consentono alle padroni di casa di mettere la freccia e di aggiudicarsi il primo parziale con il risultato di 26 a 24 dopo 24 minuti di gioco.

Il secondo set vede il Villa D'Oro Modena prendere il largo: 8 - 5, 14 - 9, 19 - 14. Ferrari, Giva e Franchini mettono a ferro e fuoco la retroguardia della Montesport che va in crisi .Coach Pistolesi e' costretta a chiedere 2 time out ed apporta due cambi al sestetto: le ragazze biancoblu rientrano in campo ricomponendosi, reagendo e rientrando cosi' in partita. Entrano la giovanissima Galgani al posto di Dozi e Checchi al posto di capitan Bernini: si arriva cosi' sul 20 a 17, ma alcune amnesie difensive fanno disunire la compagine montespertolese che lascia il secondo parziale alle modenesi con il punteggio di 25 a 17 dopo 22 minuti di gioco.

Il terzo set e' bellissimo e giocato a viso aperto dalle due squadre; la Montesport rientra sul parquet decisa a vendere cara la pelle, mostrando un gioco fluente e piacevole. Gli attacchi portati da Pistolesi, Viti, Bellini e Mazzini rendono appassionante il terzo parziale che vede le due squadre giocare punto a punto: 6 - 6; 9 - 9, 14 - 14, 17 - 17.

Purtroppo, quando il traguardo e' a portata di mano, per la Montesport succede l'imprevedibile. Errori a ripetizione in ricezione ed in attacco, lasciano spazio al sorpasso delle padroni di casa che si aggiudicano il terzo e definito parziale con il punteggio di 25 a 21 dopo 22 minuti di gioco

Questo il commento della centrale Sofia Mazzini a fine partita: " Peccato perche' abbiamo giocato una buona partita. Non siamo mai state messe sotto dalle avversarie, anzi in piu' occasioni ci abbiamo creduto. Purtroppo fuori casa non abbiamo ancora trovato l'equilibrio giusto ma siamo consapevoli di aver fatto sudare la capolista e da questa prestazione bisogna ripartire per affrontare al meglio le prossime sfide che ci attendono". Villa D'Oro Modena - Montesport Coop Moel: parziali: 26 - 24 in 24 minuti; 25 - 17 in 22 minuti; 25 - 21 in 22 minuti Durata incontro: 1 ora e 15 minuti Villa D'Oro Modena:Ferrari, Imparato, Tani, Galli Venturelli, Zini, Giva, Arletti, Benedetti, Vai (K), Rainert, Franchini, Montanari, Cordella (L1), Roccaforte (L2) Allenatore: Sig. Simone Serafini Montesport Coop Moel: Pistolesi, Bernini (K), Viti, Bellini, Mazzini, Mangini, Anichini (L1), Vitro' (L2), Collini, Checchi, Dozi, Galgani. Allenatore: Giulia Pistolesi Arbitri: Sigg.ri Albergamo di Pesaro e Avanzolini di Cattolica

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pallavolo