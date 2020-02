'No mozziconi a terra': mozione di Lega Pontedera per una città più pulita

Lega Pontedera ha presentato una mozione per impegnare il Comune ad aderire alla campagna NO MOZZICONI A TERRA lanciata da 'Striscia la Notizia'.

La normativa che vieta di buttare i mozziconi a terra è già in vigore dal 2016 e prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori, ma quasi nessun comune la fa rispettare.

Chiediamo all’amministrazione di impegnarsi ufficialmente a far rispettare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini - scrive Michela Crespina, prima firmataria della mozione - è uno stimolo per sensibilizzare la civiltà dei cittadini e per rendere la nostra città più pulita.



La Mozione

Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Pontedera Matteo Franconi, del Presidente del Consiglio Comunale Angela Pirri, dei Consiglieri comunali

Mozione ai sensi dell’art. 35 del regolamento interno

Oggetto: adesione alla campagna “NO MOZZICONI A TERRA”

Il Consiglio comunale di Pontedera

Premesso che, questa amministrazione si sta dimostrando sensibile alla salvaguardia dell’ambiente e: la raccolta , il corretto smaltimento e l’eventuale riciclo dei rifiuti sono passi fondamentali per una citta’ più pulita e consapevole dell’importanza di contenere il più possibile fonti di inquinamento

Ritenuto che, Spesso alcuni cittadini gettano piccoli rifiuti quali carte e mozziconi di sigarette a terra , sia per cattiva abitudine sia perche’ non ci sono molti cestini/posacenere per raccoglierle

Considerato che, Creare i presupposti per una corretta educazione civica e il rispetto del prossimo sia fondamentale per la convivenza

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

Ritiene, che siano da agevolare, anche nella nostra città, azioni tese ad incentivare il recupero di tali rifiuti

pertanto impegnano il Sindaco e la Giunta a predisporre al più presto:

-posacenere in tutta la città (magari creati da artisti che richiamino esteticamente la nostra “Vespa” e che possano anche essere elementi decorativi per la nostra città) che consentano il recupero dei mozziconi e il successivo riciclo

-sanzioni ai trasgressori

- l’adesione alla campagna “NO MOZZICONI A TERRA” lanciata dal programma televisivo “striscia la notizia” che ha riscosso notevole consenso sia da parte dei cittadini che da parte di numerosi Comuni Italiani

Si richiede di dare risposta durante il prossimo consiglio comunale come previsto dal T.U.E.L.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera