Pallavolo, terza vittoria consecutiva per i Lupi Estintori Pontedera

Terza vittoria consecutiva, nove punti nelle ultime tre partite. I Lupi Estintori Pontedera calano il tris ed i numeri parlano chiaro: la squadra sta bene e gioca un’ottima pallavolo. Questo è stato tangibile soprattutto sabato sera; la squadra toscana era impegnata in una gara molto difficile, doveva infatti affrontare la terza in classifica, l’Ermgrouop San Giustino, e lo ha fatto alla grande. Gli altotiberini giocano bene, ma i Lupi Estintori Pontedera hanno una marcia in più. Il primo parziale infatti, vede la squadra di Mister Sansonetti portarsi avanti prima sul 5-1 e poi addirittura sul 17-10. Nel secondo set invece, San Giustino forza la mano e si porta addirittura in vantaggio di un punto sul 18-17, ma un ottimo lavoro difensivo ed un muro finale, regalano la vittoria del secondo parziale alla squadra toscana. La terza frazione di gioco si sviluppa sulla falsariga dei precedenti, con i Lupi Estintori Pontedera che, grazie ad un gioco ben organizzato, pochi errori e tanta grinta si portano a casa il set ma soprattutto un’importantissima vittoria contro una delle squadre più forti del campionato (25-23; 30-28; 25-21). La prossima gara vedrà impegnati i ragazzi di Mister Sansonetti in trasferta a Cesena, contro l’Energiafluida, che in classifica occupa la penultima posizione. La partita si giocherà al Carisport di Cesena sabato 15 febbraio alle 17.30. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Lupi Estintori Pontedera 3

Ermgroup San Giustino PG 0

Parziali 25-23; 30-28; 25-21

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti, Lusori 8, Coletti 13,Rossi, Taliani, Puccetti, Pantani, Grassini L. ne, Fruet, Lumini 8, Hendriks 26, Tamburo 1, Lazzeroni 4, Grassini R. 2.

All. Sansonetti - Benvenuti

Ermgroup San Giustino PG: Cesaroni 1, Conti 13, Giunti 1, Sitti, Benedetti,Antonazzo 6, Thiaw ne, Di Renzo, Stoppelli 7, Santi ne, Valla 8, Puliti 16, Celli.

All. Sideri - Barrese

Fonte: Era Volleyball Project - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pallavolo