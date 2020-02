Parà morto in caserma, 3 commilitoni citati in giudizio per omissione di soccorso

Tre parà andranno a processo con l'accusa di omissione di soccorso riferita alla morte di un loro compagno militare 27enne, deceduto nella caserma Gamerra di Pisa il 10 novembre 2017. La notizia è riportata oggi sui quotidiani.

Un malore, secondo le indagini e l'autopsia innescato dall'assunzione di alcol e droga, è stato fatale per il 27enne. La procura contesta ai tre parà di non aver chiamato subito i soccorsi e il sostituto procuratore di Pisa Sisto Restruccia ha citato a giudizio i 3 parà.

La vittima prima del decesso si trovava in auto, fuori dalla caserma, insieme a uno degli indagati. Proprio quest'ultimo avrebbe chiesto aiuto agli altri due poichè il 27enne avrebbe perso i sensi e i tre lo avrebbero trascinato a letto nella camerata. I soccorsi sono stati allertati alcune ore dopo ma inutili furono i tentativi di rianimazione.

La caserma Gamerra, scuola di addestramento dei paracadutisti, è stata scenario anche del caso di Emanuele Scieri, il parà morto nell'agosto del 1999 per il quale è ancora in corso l'inchiesta per omicidio.

