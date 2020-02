Presentazione del libro su Idalberto Targioni a Lamporecchio

Ieri pomeriggio, Sabato 8 febbraio, alle ore 17 si è tenuta, nella Sala del Consiglio, la presentazione del libro “Una storia, un archivio. La figura di Idalberto Targioni fra Ottocento e Novecento”, curato dal professor Roberto Bianchi dell’Università di Firenze e pubblicato nel 2018 dalla casa editrice Firenze University Press. La pubblicazione include anche l’inventario dell’archivio, curato da Daniele Lovito.

Nel corso della presentazione è stata delineata la figura di Idalberto Targioni (1868-1930) che da trovatello poi adottato da una famiglia di San Baronto, divenne contadino, operaio, poeta estemporaneo, attivista sindacale, antimilitarista, socialista e sindaco di Lamporecchio, interventista e fascista della prima ora, infine pentito.

Un ringraziamento particolare a Laura Diafani per la preziosa collaborazione offerta all’iniziativa, Roberto Bianchi e Monica Pacini per gli interventi, Simonetta Chiappini per la gentile disponibilità.

