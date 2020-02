Raccolta Porta a Porta a Rignano sull'Arno: Comune e Alia incontrano i cittadini

Questa nuova modalità, che coinvolgerà tutti i cittadini di Rignano sull’Arno oltre alle aree di Rosano e della zona industriale del Pian dell'Isola dove è già attiva, permetterà di aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e ne migliorerà al tempo stesso la qualità.

Un passo avanti in tal senso è quanto mai necessario, non solo perché la normativa vigente lo impone, ma anche - e soprattutto - per accrescere il senso civico della comunità e migliorare la qualità dell’am-biente in cui viviamo. A partire da fine febbraio, quindi, alcuni informatori Alia muniti di tesserino di riconoscimento, contatteranno a domicilio tutte le utenze interessate per consegnare gratuitamente un kit di contenitori e sacchi, oltre che il materiale informativo relativo al progetto.

Gli informatori non sono autorizzati a chiedere o ricevere denaro poiché la consegna del materiale è appunto gratuita e, in nessun caso, sarà necessario il loro ingresso all’interno delle abitazioni. Qualora non dovessero trovare persone in casa, lasceranno tutti i cittadini sono invitati a partecipare poiché rappresentano un importante momento di confronto e chiarimento in merito al nuovo servizio. Ricordiamo infine che la partecipazione attiva di ciascuno è indispensabile per la buona riuscita del progetto, pertanto contiamo sulla maggior presenza possibile.

Appuntamenti sul territorio

Lunedì 17 febbraio, ore 21:00, presso il Palazzo Comunale.

Martedì 18 febbraio, ore 18:00, presso il Circolo SMS di San Donato in Collina.

Martedì 18 febbraio, ore alle 21:00, presso il Circolo di Rosano nell'omonima località.

Mercoledì 19 febbraio, ore 18:00, presso il Circolo ARCI Ghiandelli di Cellai.

Mercoledì 19 febbraio, ore 21:00, presso Circolo ARCI del Bombone nell'omonima località..

Durante gli incontri è previsto di rispondere a ogni domanda proveniente dalla cittadinanza.