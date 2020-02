Renzi su lista Giani, Nardini (Pd): "Meno ego e più disponibilità a lavorare insieme"

"Leggo in queste ore dichiarazioni di Matteo Renzi in cui dice, di fatto, che per le prossime elezioni regionali non vuole una lista Giani perché lui, con Italia Viva, ha bisogno di contarsi.

Penso che sia utile informare il Senatore di Scandicci che questa decisione non spetta a lui e che lo scopo comune dovrebbe essere, per tutti, quello di offrire alle cittadine e ai cittadini toscani un'alternativa quanto più plurale possibile ad una destra incapace e perfino pericolosa.

Per troppo tempo ha tenuto ostaggio il Partito, e perfino la Toscana, del suo volere. Ora sarebbe irrispettoso trasformare il voto regionale in un test su Italia Viva o far scattare l'ennesimo deleterio referendum personale su di lui. Non mi sembra che questo abbia mai portato bene. Meno ego e più disponibilità a lavorare insieme con rispetto, lealtà, umiltà, e condivisione.

Capisco il nervosismo di Renzi rispetto ai sondaggi non positivi per il suo Partito, ma in gioco non c'è il risultato di Italia Viva, piuttosto il futuro della nostra Regione, e spero che questo non sfugga a nessuno. Renzi incluso."

Alessandra Nardini, Consigliera Regionale della Toscana

Tutte le notizie di Toscana