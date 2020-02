Rinchiude la titolare e rapina la tabaccheria: ladro a mano armata riesce a fuggire

Ieri sera, intorno alle 22, un uomo armato di coltello e dal volto coperto ha rapinato una tabaccheria a Chiusi Scalo e dopo il colpo è fuggito. Ad essere colpito dal furto è stato il punto vendita in via Cassia Aurelia. L'uomo, nascosto da cappuccio e paracollo, ha fatto irruzione nel negozio con in mano il coltello. Dopo aver rinchiuso la donna in un ripostiglio, il soggetto ha prelevato i soldi contenuti nella cassa ed è scappato.

La titolare, che aveva con se il suo cellulare, ha lanciato l'allarme chiamando i carabinieri.

