San Giobbe Basket Chiusi, in campo il nuovo giocatore Sebastiano Manetti

La San Giobbe Basket Chiusi ha ingaggiato Sebastiano Manetti, lungo di 200 cm proveniente dalla Gordon Olgiate (serie B, girone B).

Manetti, già in prova da qualche giorno nella formazione chiusina (con la quale ha disputato l'amichevole contro la Sinergy Valdarno) è un classe ’94, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e della Mens Sana Siena, con la quale ha partecipato alle finali nazionali under 19. In carriera ha vestito le maglie di Stella Azzurra Viterbo nella stagione 2014/2015, Ravenna, Sanfilippo, Isernia e appunto Olgiate.

Il nuovo acquisto della San Giobbe debutterà ufficialmente già nella partita casalinga di domenica 9 febbraio alle ore 18.00 contro Valdisieve.

Fonte: SanGiobbeBasket - Ufficio stampa

