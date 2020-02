Sentieri Partigiani, l'escursione a Monte Morello di ANPI Prato

Domenica 16 febbraio si terrà Il raggruppamento della Brigata Fanciullacci a Monte Morello, l'escursione 'Sentieri Partigiani' di ANPI Prato.

"Qui confluirono fin dal 1943 i primi antifascisti decisi a creare quella che poi sarà la struttura delle Brigate Partigiane fiorentine. Questo luogo fu teatro di una battaglia durata molte ore fra la Brigata “B. Fanciullacci” e i carristi della divisione “Goering”. In questa battaglia persero la vita tredici partigiani."

Il ritrovo è programmato per le ore 8.30 in piazza Mercato Nuovo, con un rientro previsto per le 15.30. La camminata sarà lunga 20 km, caratterizzata da difficoltà medio-alta. Il pranzo sarà al sacco.

Per l'escursione si consiglia di portare scarpe con suola scolpita o da trekking, una giacca a vento tipo K-WAY e sufficiente scorta d'acqua (almeno 1lt a persona).

Per info e iscrizioni:

federazioneanpiprato@gmail.com

socialcava.prato@gmail.com

Whatsapp 3807904847

