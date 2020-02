Tennis Tavolo, Circolo Prato sconfitto dall'Aon Milano Sport

Il Circolo Prato 2010, alla palestra Le Badie, esce sconfitto 4-1 nell'anticipo della quinta giornata di ritorno di serie A1 maschile con l'Aon Milano Sport. La squadra lombarda ritorna terza forza del campionato mentre per il team pratese un passo falso che lascia la squadra laniera a 5 punti e penultima in classifica davanti a Vigevano a 2 e dietro Cral Roma a 6 punti con Genova che si è portata a 8 punti. Nel primo singolare si sono affrontati Kang Zhihao (Circolo Prato 2010) e Grigory Vlasov con il cinese che non riesce più ad essere protagonista positivo di inizio stagione e dopo un primo set combattuto lascia spazio al russo che chiude gli altri due set 11-4 e 11-5. Nel secondo match troppo forte il cinese Guo Ze (Aon Milano) per John Michael Oyebode che è bravo a lottare nel secondo set perso solo per un pò di sfortuna. Nel terzo incontro Arseniy Gusev (Prato) aveva dato speranza al team pratese superando il giovane Matteo Mutti per 3 set a 1. Nel derby cinese tra Guo Ze e Kang è il portacolori dell'Aon Milano a vincere per 3-0. Nel quinto singolare, il derby russo tra Gusev e Vlasov, la lotta è tutta nel primo set concluso 13-11 per Vlasov che poi con un doppio 11-8 chiude la sfida personale e quella generale con il 4-1 per i lombardi. "Ci è mancato qualcosa per cercare di trovare almeno un pareggio - dice il capitano Oyebode - mancano tre partite e dovremo essere bravi a vincerne almeno due e cercare il risultato prestigioso con Messina".

Circolo Prato 2010 - Aom Milano 1-4

Kang Xhihao - Grigory Vlasov 0-3 (9-11, 4-11, 5-11) John Michael Oyebode - Guo Ze 0-3 (8-11, 10-12, 11-13) Arseniy Gusev - Matteo Mutti 3-1 (5-11, 11-8, 11-6, 11-6) Kang Zhihao - Guo Ze 0-3 (8-11, 8-11, 9-11) Arseniy Gusev - Grigory Vlasov 0-3 (11-13, 8-11, 8-11)

Fonte: Ufficio stampa

