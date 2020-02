Toscana Food Don Bosco contro Amen Arezzo: sconfitta amara per i ragazzi di coach Aprea

LA CRONACA – In casa Toscana Food Don Bosco, coach Marco Aprea si affida al quintetto composto da Creati, Mencherini, Kuuba, Korsunov ed Onojaife. Negli aretini, il tecnico Milli risponde con De Bartolo, Rodriguez, Cutini, Giommetti e Tenev. Ad uscire meglio dai blocchi è la Toscana Food Don Bosco, che in avvio di partita accumula anche 4 punti di vantaggio, sul 7-3 dopo neanche 2' di gioco. Sembra l'avvio di un match da alti punteggi, ed invece da quel momento sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, con i padroni di casa bravissimi ad inaridire le bocche da fuoco avversarie, tanto da accumulare 10 punti di vantaggio a 2'58” dal termine del primo quarto, sul 16-6. Arezzo non ci sta stampa un parziale di 6-0 grazie ad una tripla di Provenzal ed un gioco da tre punti di Cutini. I numeri di fine primo quarto raccontano delle mani fredde di Arezzo (De Bartolo e soci tirano con il 25 %), complice l'ottima difesa della Toscana Food. In avvio di secondo quarto le cose non cambiano, la Toscana Food continua ad irretire gli attacchi di Arezzo. Particolare che, unito alle ottime cose in attacco dell'ultimo arrivato Tintori – 8 per lui in pochi minuti -, riporta la Toscana Food al massimo vantaggio, sul 30-20. Arezzo però non ci sta, gli uomini di Milli infilano un parziale di 12-1, mettendo la testa avanti all'intervallo lungo.