Truffe nell'Aretino: scoperti 3 casi a Montevarchi e Terranuova Bracciolini

Nei giorni scorsi sono scattate denunce per truffe online nell'aretino. Il primo caso ha visto protagonisti due "professionisti" della truffa online, entrambi italiani e con precedenti specifici. I due soggetti avrebbero sfruttato un noto sito di compravendita online tra privati e aggirato la loro vittima. Quest'ultima avrebbe accreditato la somma di 900 euro sulla carta ricaricabile in possesso di uno dei due truffatori, rispondendo in questo modo ad un falso annuncio per la vendita di pezzi di ricambio. Una volta ricevuto l'accredito i due sono scomparsi, senza mai consegnare la merce per la quale la vittima aveva pagato. I carabinieri della stazione di Montevarchi hanno dato il via alle indagini che hanno portato all'identificazione e alla denuncia di entrambi i soggetti.

Un altro caso è quello di un truffatore seriale, sempre italiano, con precedenti specifici. L'uomo, titolare di una partita iva riconducibile ad una ditta per il commercio di articoli igienico sanitari, si spacciava per medico dentista. Con questa finta identità avrebbe ingannato un'anziana, convincendola a sottoscrivere un finanziamento bancario di 8mila euro come pagamento per dei trattamenti sanitari. Dopo aver acquisito la somma di denaro il truffatore sarebbe scomparso. I carabinieri di Montevarchi hanno proceduto per truffa, sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione.

Un'altra denuncia è scattata invece a Terranuova Bracciolini. Un pregiudicato di origine dominicana è stato denunciato per truffa dopo aver ingannato non in una falsa vendita ma in un falso acquisto. L'uomo infatti avrebbe raggirato la vittima, riuscendo a farsi accreditare su una carta di credito a lui intestata la somma di 500 euro, confondendo la vittima e facendole credere che i dati comunicati erano per un bonifico a suo favore.

