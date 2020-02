'Viareggio in Maschera', il magazine del Carnevale dedica un volume ai maestri costruttori

Numero speciale, a doppio dorso, per l’edizione 2020 di “Viareggio in Maschera”, il magazine edito dalla Fondazione Carnevale, che dal 1921 narra ogni anno la manifestazione. Insieme al tradizionale numero con la fotocronaca del Corso Mascherato e di tutti gli eventi, quest’anno è in abbinamento il supplemento dedicato ai maestri costruttori. Un secondo volume in cui gli artisti del Carnevale si raccontano, svelando quel legame generazionale che negli anni ha coinvolto intere famiglie nell’arte della cartapesta.

Padri, nonni, zii e padri artistici del passato che hanno tramandato ai maestri di oggi i segreti di un mestiere unico ed affascinate, che non ha eguali al mondo.

La copertina della rivista è dedicata a Burlamacco e Ondina con una elaborazione grafica dei disegni preparatori che Uberto Bonetti realizzò nel 1930 per il manifesto dell’anno successivo. La copertina del supplemento, invece, è dedicata all’artista del Carnevale di Viareggio Arnaldo Galli, attraverso il collage di alcuni bozzetti delle sue meravigliose costruzioni allegoriche. Mentre il profilo del mago della cartapesta è narrato dal giornalista Marco Hagge.

Nelle due riviste i contributi dei giornalisti Martina Del Chicca, Simone Pierotti, Adolfo Lippi e dello scrittore Giampaolo Simi accompagnano in un racconto emozionante e coinvolgente sul grande lavoro di preparazione di uno spettacolo unico nel suo genere e sulle storie dei protagonisti. Suggestioni catturate dall’obiettivo attento del fotografo Christian Sinibaldi accompagnano i lettori in un viaggio dietro le quinte e nel Corso, mentre a Paolo Mazzei e al suo staff e al Gruppo fotografico Versiliese il compito del fotoracconto dettagliato ed emozionale della sfilata.

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Viareggio