Visita pastorale a Fucecchio, le tappe del Vescovo di San Miniato

Prosegue la visita pastorale a Fucecchio per il Vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca. Nella giornata di ieri, insieme all'Arciprete Andrea Pio Cristiani e ai parroci di Fucecchio, ha visitato i locali del Museo Civico e Diocesano in Piazza Vittorio Veneto dove è stato ricevuto dall'assessore alla cultura Daniele Cei e dal direttore del museo Andrea Vanni Desideri. Subito dopo il vescovo è stato ospite nella sala consiliare del Comune dove ha incontrato i consiglieri, la giunta comunale e il sindaco Alessio Spinelli. Oltre al museo, il Vescovo ha visitato anche altri importanti luoghi della cultura cittadina come la sede della casa editrice Erba d’Arno, accolto dal direttore Aldemaro Toni, e i locali della Fondazione Montanelli Bassi, all’interno del Palazzo Della Volta, ricevuto dal presidente Alberto Malvolti.

Dopo un pranzo nel centro storico, gli incontri sono ripresi nel pomeriggio: al palazzetto dello sport è stato accolto da una delegazione di piccoli tamburini delle Contrade con il loro stendardo del Palio e da tante società e associazioni sportive locali.

Tutte occasioni per approfondire le conoscenza di un territorio e di un tessuto sociale e associativo che Mons. Migliavacca ha dimostrato di apprezzare particolarmente, come ha sottolineato anche durante l'incontro istituzionale in Comune.

“Quando tutte le componenti di un territorio si riconoscono in determinati valori – ha commentato il sindaco Alessio Spinelli – si crea una società più coesa, capace di vivere e di svilupparsi in armonia. Credo che Mons. Migliavacca abbia avuto modo di apprezzare questa capacità di stare insieme che caratterizza Fucecchio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

