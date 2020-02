Vitt Chiusi sconfitta per 3 set a 2 dal Bisonte Firenze

Chiusi torna a fare punti, ma esce sconfitta per 3 set a 2 contro Il Bisonte Firenze. Rammarico per la prima frazione che la Vitt aveva in pugno nella fase finale, che con l'andamento della partita, poteva risultare fondamentale per portare a casa qualcosa in più. Si chiude con un tie break in netto favore delle ospiti, ma con la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine.

Primo Set

Chiusi a punto in avvio, Firenze impatta. Ancora vantaggio per la Vitt, che però trova solo rete dai nove metri. E' buono l'approccio delle locali che questa volta si portano più due sul 4-2. Firenze non molla e vanifica l'allungo delle chiusine, ribaltando poi grazie al servizio. La partita è viva con le due formazioni che rispondono colpo su colpo. Firenze prova la fuga sul 6-8, ma come nella situazione precedente il tentativo è annullato e questa volta è la Vitt a recuperare a quota otto e poi a operare il sorpasso. La frazione prosegue con le squadre incollate, fino alla metà. Poi è Firenze a staccarsi leggermente e a tenere il cambio palla a proprio favore. Chiusi trova il nuovo pareggio a ridosso dei venti e grazie ad una serie di giocate vincenti riesce a tornare avanti costringendo le avversarie al time out. Tempo che da i frutti sperati, Firenze impatta e il set viaggia ancora sull'equilibrio. Momenti decisivi, la Vitt trova il punto numero ventidue e immediatamente si porta 23-21. Bisonte ancora in tempo, che anche in questo caso porta al pari a ventitre. Chiusi non si scompone e mette a terra il punto del set point, annullato dalle ospiti. Ancora avanti la Vitt sul 25-24, ma Il Bisonte pareggia di nuovo. Ora è Firenze ad avere la palla dell'uno a zero, che non va a segno. Alla seconda occasione si chiude il parziale in favore delle ospiti 26-28.

Secondo Set

Bisonte avanti nel secondo set con un avvio micidiale: 0-3. Chiusi si sblocca, ma Firenze sembra non lasciare scampo portandosi 1-5. E' timida la reazione delle locali, che però rosicchiano punti arrivando al meno due. Molte le imprecisioni per la Vitt, in difficoltà rispetto ad una prima frazione giocata alla grande. Il Bisonte allunga di nuovo e sale 8-11, mantenendo il divario costante. Cacciatore prova a pescare il jolly dalla panchina, Firenze però continua a macinare gioco con il punteggio che recita 12-16. La frazione si avvicina ai venti e le due squadre sono staccate sempre di quattro punti. Vitt in time out, al rientro arrivano due punti che dimezzano il divario sul 18-20 e ancora un vincente per il meno uno. Ora Firenze in tempo, poi a segno, ma Chiusi è finalmente in corsa e rimane attaccata sul 20-21 e impattando subito dopo. Errori da una parte e dall'altra in battuta, è la Vitt la più precisa e il punteggio si ribalta 23-22. Firenze chiama ancora tempo, ne esce il ventitre pari. Chiusi risponde, mette a terra il ventiquattresimo e sfrutta l'errore delle avversarie per chiudere 25-23.

Terzo Set

Ospiti forti nei primi scambi, Chiusi come in coda al secondo set in partita. Nonostante il buon ritmo delle senesi, Firenze tenta l'allungo e va sul più tre toccando quota sei punti. Si amplia il divario, la Vitt crolla e paga le imprecisioni di troppo. Firenze pur non spingendo sull'acceleratore doppia le avversarie nel tabellone sul 5-10. Time out per Cacciatore, ma la partita prosegue con le fiorentine avanti senza problemi e la Vitt bloccata. 7-13 il punteggio che prende la via della formazione ospite. Ai quindici è di sette punti il vantaggio del Bisonte, che continua a mettere a terra palloni. Nessuna velleità di rimonta, ormai la distanza sembra incolmabile, ma dalla panchina Cacciatore opera ancora numerosi cambi per cercare di stravolgere gli eventi. Firenze doppia di nuovo Chiusi, questa volta con il 9-18. Due punti consecutivi per la Vitt, Il Bisonte replica arrivando ai venti. Il finale è una formalità per Firenze che chiude 14-25.

Quarto Set

Equilibrio in avvio, Chiusi decisamente più in palla rispetto al set appena archiviato e infatti arriva la prima fuga che porta le padrone di casa più tre e costringe Firenze al time out sul 6-3. Il Bisonte esce dalla panchina cambiando volto; sono due i vincenti consecutivi che portano al 6-5, ma la Vitt prima fa suo uno scambio lunghissimo e poi mette a terra altri due palloni per il massimo vantaggio sul 9-5. Ancora tempo per le ospiti, Chiusi subisce il rientro, ma pur concedendo è efficace in attacco. Cresce Firenze che dimezza e poi arriva al meno uno sul 12-11; Cacciatore ferma il gioco. Si rivela una scelta giusta, la Vitt va 15-12, ma due errori riavvicinano le formazioni. Chiusi ci crede e vuole portare la partita al quinto set. Ancora punti per le locali che riprendono il vantaggio di inizio frazione e addirittura lo incrementano a cinque sul 19-14. Sul più bello il black out delle locali riapre tutto: 19-18. La Vitt si desta, mette margine tra se e le avversarie salendo 21-18. Momento delicatissimo, Firenze a punto, Chiusi sul ventidue e poi a segno con un ace. Più quattro sul 23-19, arriva il set point che viene concretizzato: 25-19.

Quinto Set

Tie break, Firenze sblocca, Chiusi impatta. Prima fuga per le ospiti sul 2-4, che aumentano salendo più tre. Time out per la Vitt, al rientro due punti consecutivi per il 4-5. Il Bisonte di nuovo a segno, ma Chiusi è lì. Un pizzico di sfortuna e qualche imprecisione consentono a Firenze il break che porta al cambio campo sul più tre. Più quattro ospiti che diventa 5-10. E' dura adesso per Chiusi, chiamata alla rimonta. Il Bisonte non si ferma, divario di sei punti sul 5-11. Arrivano due vincenti di fila per le senesi, ma il cambio palla favorisce ancora le avversarie. 9-13, arriva il match point per Firenze, Chiusi annulla il primo, ma non può nulla sul secondo. Finisce 11-15.

Vitt Chiusi

Margaritelli, Distante 5, Degl'Innocenti, Fortunati, Mannelli (L.), Giulianelli, Meconcelli 21, Chechi 4, Urbani 13, Orlandini 1, Franceschini, Mancini 21, Schiavetti (L.) All. Cacciatore

Il Bisonte Firenze

Giuntini (L.), Vittorini 18, Torrini 19, Gabbrielli, Meli 12, Acciarri 9, Lapini, Ciotoli, Gelli, Salimbeni 2, Biondi, Neri, Galanti 16, Bassilichi (L.), Masini 4 All. Vannini

Arbitri

Viterbo, Albonetti

Fonte: Vitt Chiusi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pallavolo