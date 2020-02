Auto finita fuori strada a Capannoli in via Volterrana. I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina è intervenuto intorno alle 15:30 per la messa in sicurezza del veicolo che era in bilico in un fossato e per estrarre la conducente dall'abitacolo per consegnarla alle cure del personale del 118.

